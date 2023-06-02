Трамвайные пути на востоке Москвы обновят и сделают менее шумными.

Трамвайные пути на востоке Москвы обновят и сделают менее шумными.Ремонт трамвайных путей пройдет в районах Перово и Соколиная гора, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев. Он уточнил, что специалистам предстоит демонтировать двухпутные пути и уложить новые.Работы пройдут на участке от Владимирского путепровода до проезда Энтузиастов, от улицы Главная Аллея до 1-й Владимирской улицы, а также на 3-й Владимирской улице.По всему ходу трамвайных путей уложат виброшумозащитные маты. Это снизит шумовую нагрузку на жителей расположенных поблизости районов.Отдельно пройдет переустройство инженерных коммуникаций. Планируется обновить кабельные присоединения к рельсовой сети кабелей отрицательной полярности, заменить водосборные решетки, чугунные люки колодцев.На время работ установят временные дорожные знаки, нанесут соответствующую разметку. Это необходимо для безопасности движения автомобилей на участке.Напомним, что в марте текущего года согласован проект реконструкции трамвайных путей в районе Чертаново Южное. Специалисты проложат шпально-щебеночную конструкцию в виброзащитными матами. Стрелочные переводы оборудуют электрообогревом и автоматикой.Также в рамках проекта переустроят инженерные коммуникации, заменят железобетонные кольца горловин. Планируется обновить дождевую канализацию.Мэр Москвы Сергей Собянин ранее сообщил, что в ближайшие два года полностью завершится обновление столичного трамвайного парка. Он отметил, что за шесть лет город закупил около 500 трехсекционных и односекционных трамваев российского производства. В ближайшие пару лет запланирована поставка еще 150 односекционных вагонов.К концу текущего года на московских маршрутах только комфортные низкопольные трамваи. Они особенно удобны для маломобильных и пожилых пассажиров.Воссоздаются привычные маршруты. Трамваи вернулись к Белорусскому вокзалу, на улицы Солдатская, Госпитальный Вал и Авиамоторная.Столичный трамвай ежедневно перевозит 600 тысяч пассажиров. В городе действует 35 маршрутов, 855 остановок, пять дело с 600 вагонами.