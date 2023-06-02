Авария случилась около 20:00 на трассе М-7. По предварительной информации дорожных полицейских, водитель 1958 года рождения на «Фольксвагене» ехал в сторону Владимира и столкнулся с БМВ под

Авария случилась около 20:00 на трассе М-7. По предварительной информации дорожных полицейских, водитель 1958 года рождения на «Фольксвагене» ехал в сторону Владимира и столкнулся с БМВ под управлением водителя 2002 года рождения. От удара первую иномарку выбросило на правую полосу, где она столкнулась с автомобилем УАЗ, за рулём которого был водитель 1960 года рождения. В