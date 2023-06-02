В рамках программы догазификации, в селе Барское-Городище Суздальского района вводят в эксплуатацию...

В рамках программы догазификации, в селе Барское-Городище Суздальского района вводят в эксплуатацию новые газопроводы.Сегодня в селе Барское-Городище Суздальского района вводят в эксплуатацию новые газопроводы в рамках программы догазификации.Голубое топливо на первом этапе получат 39 домовладений, на втором - еще 36.В торжественной церемонии примут участие первый заместитель председателя Совета Федерации, секретарь Генсовета "Единой России", Андрей Турчак и губернатор Александр Авдеев.