В селе Барское Городище Суздальского района пришел долгожданный газ в рамках...
В селе Барское Городище Суздальского района пришел долгожданный газ в рамках догазификации.
Сегодня он появился у потребителей на улице Луговой. В церемонии пуска голубого топлива в Барском-Городище принял участие первый зампредседатель Совета Федерации Андрей Турчак. Подробнее - Анастасия Сахарова.
Новый километровый газопровод в Суздальском районе. И потребители, к которым долгожданный комфорт пришел благодаря федеральной программе догазификации.
Андрей Турчак, секретарь Генсовета партии "Единая Россия", первый зампредседателя Совета Федерации:
- Во Владимирской области темпы набраны тоже хорошие. 14 тысяч заявок, по которым на 100 процентов заключены договора. Газ подведен к 10 тысячам земельных участков. Газ в Барское Городище "завели" еще 30 лет назад. Но в населенном пункте не было распределительных сетей по некоторым улицам. Видади Хаммедов подал заявку меньше года назад. А благодаря региональной субсидии его семья еще и сэкономила на подключении.
Видади Хаммедов, житель села Барское Городище:
- Посчитали сумму 98 тысяч - внутри дома. Заплатил только 28 тысяч рублей. Остальные 70 тысяч по субсидии, так как я пенсионер.
Программы газификации и догазификации в регионе осуществляют по ускоренной схеме - основную часть домов сотрудники газовых служб планируют подключить уже к 2025-му году. В том же Барском-Городище разрабатывается проект еще одного распределительного газопровода - он позволит до конца года подвести газ еще к 36 домовладениям и участкам на улице Андреевской. И тогда село будет полностью газифицировано.
Александр Авдеев, губернатор Владимирской области:
- Мы действительно практически удвоили количество населенных пунктов, которые будут газифицированы в ближайшие несколько лет. Мы начинали с цифр около 170 населенных пунктов. А сейчас мы получаем заявки от жителей 313 деревень.
По указу Президента 9 категорий граждан подключат бесплатно. Ветераны войны, одинокие пенсионеры, многодетные семьи. На это из федерального бюджета региону выделено около 70 миллионов рублей. Программа распространяется и на социально значимые объекты – ФАПы, больницы, школы и детские сады.
Сергей Густов, , генеральный директор компании "Газпром межрегионгаз":
- Построим газопроводы. И в это же самое время правительство Владимирской области построит котельную или термоблок газовый и уличный, который мы демонстрируем на всех выставках. И обеспечим надежным газоснабжением объекты образования и здравоохранения.
С оформлением документов и заявок жителям помогает мобильный офис. Он выезжает в отдаленные населенные пункты.
Наталья Головашова, начальник единого центра предоставления услуг "Газпром газораспределение Владимир":
- Как подать заявку на газификацию, какие документы нужны для заключения договоров технического обслуживания и поставки газа, как можно воспользоваться нашим личным кабинетом.
На Всероссийском совещании в Суздале руководители компаний Группы «Газпром межрегионгаз» обсудили, что нужно сделать газовикам, чтобы газ дошел до каждого дома по всей стране. Сейчас эта задача как никогда реальна.
Анастасия Сахарова. Андрей Ковалев. Вести-Владимир.