В селе Барское Городище Суздальского района пришел долгожданный газ в рамках...

В селе Барское Городище Суздальского района пришел долгожданный газ в рамках догазификации.Сегодня он появился у потребителей на улице Луговой. В церемонии пуска голубого топлива в Барском-Городище принял участие первый зампредседатель Совета Федерации Андрей Турчак. Подробнее - Анастасия Сахарова.Новый километровый газопровод в Суздальском районе. И потребители, к которым долгожданный комфорт пришел благодаря федеральной программе догазификации.Андрей Турчак, секретарь Генсовета партии "Единая Россия", первый зампредседателя Совета Федерации:- Во Владимирской области темпы набраны тоже хорошие. 14 тысяч заявок, по которым на 100 процентов заключены договора. Газ подведен к 10 тысячам земельных участков. Газ в Барское Городище "завели" еще 30 лет назад. Но в населенном пункте не было распределительных сетей по некоторым улицам. Видади Хаммедов подал заявку меньше года назад. А благодаря региональной субсидии его семья еще и сэкономила на подключении.Видади Хаммедов, житель села Барское Городище:- Посчитали сумму 98 тысяч - внутри дома. Заплатил только 28 тысяч рублей. Остальные 70 тысяч по субсидии, так как я пенсионер.Программы газификации и догазификации в регионе осуществляют по ускоренной схеме - основную часть домов сотрудники газовых служб планируют подключить уже к 2025-му году. В том же Барском-Городище разрабатывается проект еще одного распределительного газопровода - он позволит до конца года подвести газ еще к 36 домовладениям и участкам на улице Андреевской. И тогда село будет полностью газифицировано.Александр Авдеев, губернатор Владимирской области:- Мы действительно практически удвоили количество населенных пунктов, которые будут газифицированы в ближайшие несколько лет. Мы начинали с цифр около 170 населенных пунктов. А сейчас мы получаем заявки от жителей 313 деревень.По указу Президента 9 категорий граждан подключат бесплатно. Ветераны войны, одинокие пенсионеры, многодетные семьи. На это из федерального бюджета региону выделено около 70 миллионов рублей. Программа распространяется и на социально значимые объекты – ФАПы, больницы, школы и детские сады.Сергей Густов, , генеральный директор компании "Газпром межрегионгаз":- Построим газопроводы. И в это же самое время правительство Владимирской области построит котельную или термоблок газовый и уличный, который мы демонстрируем на всех выставках. И обеспечим надежным газоснабжением объекты образования и здравоохранения.С оформлением документов и заявок жителям помогает мобильный офис. Он выезжает в отдаленные населенные пункты.Наталья Головашова, начальник единого центра предоставления услуг "Газпром газораспределение Владимир":- Как подать заявку на газификацию, какие документы нужны для заключения договоров технического обслуживания и поставки газа, как можно воспользоваться нашим личным кабинетом.На Всероссийском совещании в Суздале руководители компаний Группы «Газпром межрегионгаз» обсудили, что нужно сделать газовикам, чтобы газ дошел до каждого дома по всей стране. Сейчас эта задача как никогда реальна.Анастасия Сахарова. Андрей Ковалев. Вести-Владимир.