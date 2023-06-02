Протяженность газопровода – 1 километр. Он позволит газифицировать 39 домов. На сегодняшний день к новому газопроводу уже подключены 3 дома. Всего принято 12 заявок на догазификацию, все они

Протяженность газопровода – 1 километр. Он позволит газифицировать 39 домов. На сегодняшний день к новому газопроводу уже подключены 3 дома. Всего принято 12 заявок на догазификацию, все они переведены в договоры. К 9 границам участков уже провели необходимые для подключения сети. В правительстве области сообщили, в этом же селе ведется проектирование еще одного газопровода, протяженностью