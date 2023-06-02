Скорость ветра будет составлять 3-8 метра в секунду.

В выходные жителей Владимирской области ожидает резкое похолодание и дожди. Об этом сообщают синоптики.Если в пятницу, 2 июня, метеорологи передают до +23 градусов и переменную облачность, то в субботу и воскресенье столбик термометра опустится до +15. Ночью будет и вовсе 5-8 градусов.3 июня прогнозируются дожди, на следующий день специалисты обещают облачную погоду, но с прояснениями.Скорость порывов ветра будет составлять 3-8 метра в секунду. Атмосферное давление: 744-753 мм ртутного столба.