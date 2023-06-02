Владимирская миниатюра от уличных художников прописалась в Крыму. Регина Яфасова и Федор Карпов,...

Владимирская миниатюра от уличных художников прописалась в Крыму.Регина Яфасова и Федор Карпов, которые прославились в областном центре своими крохотными арт-объектами, создали еще один в крымской бухте КапсЕль на территории арт-кластера Таврида.Здесь около 150 домиков, в которых проживают участники образовательных заездов. Каждый расписан молодыми художниками в стиле их региона. 148-ой домик посвятили Владимирской области. На нем - гороховецкая игрушка, характерные наличники. И при входе - та самая миниатюра, которая вторит рисунку с фасада.