Владимирская область готовится к единому дню голосования. Десятого сентября в регионе пройдут...

Владимирская область готовится к единому дню голосования. Десятого сентября в регионе пройдут двадцать одна избирательная кампания, включая главные выборы - в Законодательное собрание.Пройдут они по смешанной системе - 15 депутатов по партийным спискам, 25 - по одномандатным округам. Планируется, что в области будет применено дистанционное голосование. Об этом на встрече с представителями региональных отделений политических партий заявил председатель избирательной комиссии области Вадим Минаев. По его словам электронное голосование намного удобнее механизма "мобильный избиратель".Вадим Минаев, председатель Избирательной комиссии Владимирской области:- Сегодня на заседании центра Избиркома Элла Александровна озвучила, что на следующей неделе они планируют рассмотреть вопрос о тех регионах, которые примут участие в дистанционном электронном голосовании. Вот как раз ДЭГ позволяет голосовать по всем бюллетеням, откуда угодно. В том числе и на выборах местного самоуправления.Избирательная кампания начнётся через полторы недели. Собирать необходимые для выдвижения подписи избирателей кандидаты могут теперь как в бумажном, так и в электронном виде - через Госуслуги. В избиркоме говорят, верифицировать их намного проще, но в то же время их должно быть не больше половины от общего количества.