Она прибыла в областной центр из женского боголюбского монастыря.

Во Владимир в 21-ый раз привезли Боголюбскую икону Божией Матери. Она прибыла в областной центр из женского боголюбского монастыря.Святыню доставили в Успенский собор. Её установили в Георгиевскиом приделе храма. Каждый желающий может поклониться и попросить помощи. С самого утра перед церковью выстроилась очередь из сотен верующих. Под началом епископа Ковровского Стефана состоялся молебен.До конца июня икона побывает в различных храмах города, а потом вернётся в Боголюбский монастырь.