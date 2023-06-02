Сегодня он побывал в 33-ем регионе с рабочим визитом.

Владимирскую область посетил секретарь генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак. Вместе с губернатором Александром Авдеевым и главой Владимира Дмитрием Наумовым они почтили память Героя России Романа Кутузова.Политики возложили цветы к мемориальной доске, установленной на школе №9 (названа именем павшего офицера), в которой Роман Владимирович учился. Они также побывали в сквере его памяти на проспекте Ленина, где сейчас ведётся благоустройство.Напомним, что генерал-лейтенант погиб июня 2022 года в боях у посёлка Николаевка в ЛНР.