Во Владимире частично перекроют газ. Подача голубого топлива будет временно остановлена в среду, 7 июня. Газ временно отключат по следующим адресам: в доме №3 Перекопского военного городка и

Во Владимире частично перекроют газ. Подача голубого топлива будет временно остановлена в среду, 7 июня. Газ временно отключат по следующим адресам: в доме №3 Перекопского военного городка и в домах № 13а, 15д, 15е и 15ж по проспекту Строителей. Как пояснили в мэрии, неудобства связаны с ремонтными работами. Таким образом, газ перекроют с 9 до