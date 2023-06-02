Во Владимире осужден заведующий городской больницы за получение взятки. 39 - летний житель города...

Во Владимире осужден заведующий городской больницы за получение взятки.39 - летний житель города Владимира признан виновным в совершении преступлений, а именно получение взятки в крупном размере и использование поддельной печати в медицинских документах. Об этом сообщает Следственный комитет России по Владимирской области.Следственными органами и судом установлено, что весной 2022 года местный житель, являясь заведующим отделения городской больницы, за денежное вознаграждение изготовил и передал медицинские документы, содержащие ложные сведения о состоянии здоровья пациента. Кроме того, была использована поддельная печать медицинского учреждения.Оформить заключение о состоянии здоровья пациента осужденному не удалось, так как его незаконные действия были пресечены сотрудниками УЭБ и ПК УМВД Росси по Владимирской области.Мужчине назначено наказание в виде лишения свободы на срок 3 года 6 месяцев условно, с испытательным сроком 3 года. А также штраф в размере 210 тысяч рублей и лишением права заниматься административной деятельностью в государственных медицинских учреждениях на срок 2 года 6 месяцев.Фото: Следственный комитет России по Владимирской области