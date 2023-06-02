Во Владимире открылся филиал социального фонда Защитники Отечества. Он создан по инициативе...

Во Владимире открылся филиал социального фонда "Защитники Отечества".Он создан по инициативе президента Владимира Путина.Андрей Турчак, первый заместитель Председателя Совета Федерации:- Задача , чтобы каждое отделение фонда стало домом. Куда можно прийти, получить консультацию, поддержку. Домом, который окружает заботой ветеранов боевых действий, участников СВО.Зампред Совета Федерации Андрей Турчак отметил: отделения фонда открылись во всех субъектах страны.В филиале будут оказывать социальную, юридическую и медицинскую помощь ветеранам боевых действий и семьям бойцов, погибших в ходе СВО. С обратившимися будут работать психологи, юристы, социальные координаторы, сотрудники МФЦ, службы занятости и соцзащиты.Александр Авдеев, губернатор Владимирской области:- Фонд защитников Отечества так называется, потому что сейчас к этому особое внимание. И неважно,доброволец, или он был мобилизован. И все члены семьи - каждому будет оказано внимание.