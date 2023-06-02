Участникам мероприятия расскажут о современных исследованиях и последних достижениях.

Во Владимирской областной научной библиотеке 2 июня пройдёт «Ночь географии». Участникам мероприятия расскажут о современных исследованиях и последних достижениях, а также владимирцы смогут познакомиться с самобытной культурой народов России.В программе: игровой маршрут «Как наш земляк Лазарев открыл Антарктиду», рассказ о путешествии в Карачаево-Черкессию и про поход к Новой Земле.В областной библиотеке для детей и молодежи гостям поведают об экспедиции в нацпарк Мещера, а также покажут снятый на территории заповедника фильм.Вход – бесплатный. Начало - в 18 часов.