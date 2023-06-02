Он получил условный срок и штраф.

Во Владимире врач получил условный срок за подделку справок о болезни. Об этом рассказали в Следкоме.Весной 2022 года заведующий отделения городской больницы за взятку изготовил и передал владимирцу липовую справку о состоянии здоровья пациента. При подготовке документов он использовал поддельную печать медучреждения. Доктора взяли с поличным во время оформления бумаг.Медика приговорили к 3,5 годам тюрьмы и оштрафовали на 210 тысяч рублей. Кроме того, он на 2,5 года лишён возможности работать в больницах.