Между ними распределят 1,5 млн рублей.

Во Владимирской области 5 НКО получат гранты на реализацию проектов в сфере культуры. Между ними распределят 1,5 млн рублей.В список вошли: организации «Буквица» (творческий проект - «Островский. Игра в чтение») и «Мирный рассвет» с одноимённой патриотической акцией; АНО «Социальное и культурное партнёрство» (концертная программа «На семи венцах Клязьмы», посвящённая 245-летию Вязников; Фонд развития ВСМЗ (проект «Летние концерты духовой музыки в Усадьбе Храповицкого»), а также АНО «Школа классического танца» с хореографическим фестивалем «Балет – детям».Итоги конкурса подвели в региональном минкульте.