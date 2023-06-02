Во Владимирской области массово гибнут ясени. Всё из-за нашествия жуков-вредителей. В городах и...

Во Владимирской области массово гибнут ясени.Всё из-за нашествия жуков-вредителей. В городах и вдоль дорог почти не осталось зеленеющих крон. Правда ли, что деревья уже не спасти? Любовь Клюквина "спросила у ясеня" и обсудила с экспертами, как быть дальше.Под корой дерева - личиночные ходы и яйца златки. Ясеневой изумрудной узкотелой. От потомства летучего вредителя умерли и все его родовые соседи.- Да, они гнилые все. Они держатся за счет коры только.20 лет назад вредителя завезли в столицу, и сейчас его ареал это 12 областей центральной России. В регионе жук лакомится тремя видами ясеня: обыкновенным, пенсильванским и зеленым.Валентина Блинова, методист станции юных натуралистов «Патриарший сад»:- Очень мала вероятность, что мы сможем спасти ясени. Это нужно делать уколы и в древесину, и в почву дорогостоящими химикатами, и они ещё могут не подействовать. Поэтому судьба у ясеня незавидная. Они вероятнее всего погибнут все.Заграничный убийца - у нас не имеет врагов. Против нее неэффективны никакие химические составы. Метод борьбы один.- Древесину вместе с этими личинками карантинного жука надо сжигать. Когда это сделают и кто? В таких объемах.Валентина Блинова, методист станции юных натуралистов «Патриарший сад»:- Вырубать деревья - это очень дорого. Очень дорого. И плюс в лесах ясеневых меняется состав почвы. Опад - он влияет на почву. И экологическая обстановка может измениться.Методист "патриаршего" Валентина Блинова поглаживает единственный живой обыкновенный ясень в парке Липки. Огромному 150-летнему старожилу - ствол в обхвате 3 метра! - осталось жить несколько лет. Пока ясень "Мудрости" спасает толстая кора. Он сам затянул свою большую рану и даже плодоносит. Болезнь коснется всех городских и "вдольдорожных" ясеней. Сейчас без признаков заражения лишь их родственники в лесах.Максим Сергеев, ведущий эксперт «Дирекции ООПТ»:- Ясень европейский, т.е. высокий - основной наш охраняемый вид, аборигенный наш вид ясеня в Красную книгу Владимирской области занесен. И есть участки, где мы пока не наблюдаем проблем. Ну а как дальше пойдёт ситуация, трудно прогнозировать. Действительно, инвазивные виды эти очень опасны для многих видов.Печальный урок российскому и абхазскому черноморскому побережью уже преподавал мотылек, завезенный перед Олимпиадой в Сочи. Насекомое уничтожило уникальные вековые самшитовые леса. От голландской болезни сейчас гибнут наши вязы. Но, если здесь решение - сажать новые. То с ясенями это бесполезно.Валентина Блинова, методист станции юных натуралистов «Патриарший сад»:- Вырастишь саженец, а там личинка сидит и делает свою подпольную вредную работу в течение 2-3 лет. И не видно это. А потом высаживают десятилетний саженец из питомника, а он уже заражён тайно. Под корой-то не видно!Больные деревья опасны, они - дом и корм для вредителя. И если уже видны ходы - процесс заражения необратим. Дерево в любом случае погибнет. Тянуть некогда. В мэрии ведут переговоры с лесопатологами.Валентина Блинова, методист станции юных натуралистов «Патриарший сад»:- Экспериментально проводили исследования наши друзья с дендрологических станций, опрыскивали деревья. Какой-то результат достигнут, но масштабных работ, конечно, мы не вели пока что. Достаточно много рабочих, достаточно техники. Если будет поставлена задача "вырубить и сжечь", то, конечно, задача будет выполнена.Если "чудо-средство" не изобретут, новым ясеням на улицах городов региона - не быть. Отныне и навсегда для озеленения придется выбирать другие деревья.Любовь Клюквина, Андрей Беляков, Алексей Ковалёв