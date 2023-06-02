Во Владимирской области на видео попал добрый поступок 8-летнего малыша. О неравнодушном отношении...

Во Владимирской области на видео попал добрый поступок 8-летнего малыша.О неравнодушном отношении к братьям нашим меньшим. В Подслушано Кольчугино появилось видео, как ребёнок кормит бездомных животных.- Ты же ведь мог себе какую-нибудь вкусняшку купить - я лучше о животных позабочусь.Один пакетик, второй... поесть корм пришли голодные котята и их мама. Пользователи пишут: вот с кого надо брать пример! И особую благодарность выражают родителям за воспитание восьмилетнего Дани. Комментарий оставила и мама ребёнка, цитирую: "Моя гордость!"(Видео: Подслушано Кольчугино)