Во Владимирской области открылась лагерная смена Движения Первых. Лето с Движением Первых...

Во Владимирской области открылась лагерная смена "Движения Первых".Лето с "Движением Первых" проведут несколько сотен ребят, которые отправились на каникулы в лагерь "Олимп". В Собинском районе прошел праздник по случаю открытия первой профильной смены. Репортаж Федора Лалакина.Труба зовет в "Олимп". Лагерь в этом году принимает у себя региональный "Фестиваль "Движения Первых". Самое масштабное молодежное объединение в стране собирает друзей и единомышленников. В лагерь приехали более 150 мальчишек и девчонок - активистов, победителей проектов. Они присоединились к уже отдыхающем в лагере ребятамСеменова Кристина, зампредседателя Российского движения детей и молодежи "Движение Первых":- По всей стране проходит грандиозный праздник детства фестиваль детства и юности движение первых. Сегодня фестиваль проходит не только во Владимирской области но и в 79 субъектах РФ. Основная площадка это Москва ВДНХ, сейчас Владимирскую область там представляет делегация из 37 человек, соответственно в регионе у нас тоже проходит свой крупный фестиваль "Движение первых", который дает старт летним активностям.Фестиваль ознаменовал начало первой профильной смены Российского движения детей и молодежи в "Олимпе" и превращение этого лагеря в круглогодичную спортивно оздоровительную базу. "Не давайте взрослым покоя!" - совет от замгубернатора.Владимир Куимов, заместитель губернатора Владимирской области:- Я уверен, что в олимпе вы найдете себя, найдете своих новых друзей, найдете своих единомышленников, и я точно уверен, у вас и у всей Владимирской области, у нас обязательно все получится.Этим праздником дал старт летним проектам и активностям для школьников и студентов колледжей по всему региону. Ребятам и их педагогам показали, как устроено "Движение первых". Работали 12 тематических интерактивных площадок, прошли мастер классы и встречи с интересными людьмиФедор Лалакин, Вести Владимир