Во Владимирской области открылась лагерная смена Движения Первых.
Лето с Движением Первых...
Во Владимирской области открылась лагерная смена "Движения Первых".
Лето с "Движением Первых" проведут несколько сотен ребят, которые отправились на каникулы в лагерь "Олимп". В Собинском районе прошел праздник по случаю открытия первой профильной смены. Репортаж Федора Лалакина.
Труба зовет в "Олимп". Лагерь в этом году принимает у себя региональный "Фестиваль "Движения Первых". Самое масштабное молодежное объединение в стране собирает друзей и единомышленников. В лагерь приехали более 150 мальчишек и девчонок - активистов, победителей проектов. Они присоединились к уже отдыхающем в лагере ребятам
Семенова Кристина, зампредседателя Российского движения детей и молодежи "Движение Первых":
- По всей стране проходит грандиозный праздник детства фестиваль детства и юности движение первых. Сегодня фестиваль проходит не только во Владимирской области но и в 79 субъектах РФ. Основная площадка это Москва ВДНХ, сейчас Владимирскую область там представляет делегация из 37 человек, соответственно в регионе у нас тоже проходит свой крупный фестиваль "Движение первых", который дает старт летним активностям.
Фестиваль ознаменовал начало первой профильной смены Российского движения детей и молодежи в "Олимпе" и превращение этого лагеря в круглогодичную спортивно оздоровительную базу. "Не давайте взрослым покоя!" - совет от замгубернатора.
Владимир Куимов, заместитель губернатора Владимирской области:
- Я уверен, что в олимпе вы найдете себя, найдете своих новых друзей, найдете своих единомышленников, и я точно уверен, у вас и у всей Владимирской области, у нас обязательно все получится.
Этим праздником дал старт летним проектам и активностям для школьников и студентов колледжей по всему региону. Ребятам и их педагогам показали, как устроено "Движение первых". Работали 12 тематических интерактивных площадок, прошли мастер классы и встречи с интересными людьми
Федор Лалакин, Вести Владимир