Во Владимирской области пойдет под суд мужчина, который велел своему малолетнему сыну избить...

Во Владимирской области пойдет под суд мужчина, который велел своему малолетнему сыну избить бейсбольной битой подростка.Следователем СУ СК России отцу 10-летнего мальчика предъявлено обвинение по статьям "Умышленное причинение легкого вреда здоровью с применением предмета, используемого в качестве оружия" и вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления, совершенное родителем, сообщает пресс-служба СУ СК по Владимирской области.Напомним, что 22 апреля на стадионе «Рубин» поселке Балакирево Александровского района 10-летний мальчик нанес удары битой 15-летнему подростку. Его отец при этом держал пострадавшего. Свою вину он признал.В Следкоме особо отметили, что по поручению Председателя СК России Бастрыкина в центральный аппарат ведомства представлен детальный доклад.Уголовное дело завершено и направлено в суд.Фото https://www.pxfuel.com