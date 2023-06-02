Следующие пять лет она проведёт в тюрьме.

Во Владимирской области пьяная женщина зарезала гражданского мужа ножом. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры.В начале декабря прошлого года женщина находилась в своей квартире в деревне Губино, где распивала алкоголь вместе со своим сожителем. Произошла ссора. Пока благоверный лежал на диване дама взялась за нож и дважды всадила клинок в живот обидчика.Испугавшись за жизнь любовника, она вызвала скорую помощь и пыталась остановить кровь одеялом. Однако спасти мужчину не удалось, через 9 дней он скончался.Обвиняемая признала свою вину. Следующие пять лет она проведёт в тюрьме.