Средний возраст владимирских рожениц в прошлом году составил 28,9.

Во Владимирской области семь девочек моложе 14 лет стали мамами. Об этом сообщил Владимирстат.Средний возраст владимирских рожениц в прошлом году составил 28,9. Пять лет назад показатель составлял 28,6 года. Жительницы сёл в среднем рожают в 28,1, а городов - в 29 лет.В прошлом году самый популярный возраст для рождения детей стал 30-34 года - на свет появились 2567 малышей из 8787. Семь девушек стали мамами до 14 лет. Одна женщина родила после 55 лет.Добавим, что на 8 733 родов пришлось 87 двойняшек.