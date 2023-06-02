Во Владимирской области участились кражи продуктов из торговых точек. Ряд уголовных дел будет...

Во Владимирской области участились кражи продуктов из торговых точек.Ряд уголовных дел будет рассматриваться районными судами в ближайшее время.Например, как сообщает пресс-служба УМВД России по Владимирской области, в Гороховецком районе завершено расследование уголовного дела в отношении ранее судимого 26-летнего жителя соседней области.Установлено, что в феврале текущего года шоколадный «маньяк», находясь в зале одного из сетевых магазинов, украл 48 плиток сладости. Похищенное мужчина спрятал в свой рюкзак и убежал. В дальнейшем шоколад он распродал.Мужчине было предъявлено обвинение в совершении преступления предусмотренного ч. 1 ст. 158 УК РФ («кража»).За совершение аналогичного преступления перед судом предстанет и житель Александровского района. Он, в свою очередь, «увлёкся» кражами продуктов питания и бытовой химии. Было установлено, что мужчина «набрал» товаров на 13 000 рублей. И в последствии удачно их «реализовал» прохожим на улице.Также завершено расследование уголовных дел в отношении двух жителей города Владимира.Один из фигурантов 4 раза приходил в магазины, брал с полок масло, сыр, кофе и прочие продукты. После этого он просто сбегал, не оплачивая товар. Продукты продавал. Причиненный ущерб, как отмечают пресс-служба УМВД России по Владимирской области, составил более 8 000 рублей. Судом ему было назначено наказание в виде денежного штрафа.Ещё один владимирец в мае и апреле 2023 года также совершал кражи продуктов из сетевых магазинов. В ходе следствия установлено «9 эпизодов».В настоящее время дела по всем уголовным «историям» направлены в районные суды для рассмотрения по существу.Фото: pxfuel.com