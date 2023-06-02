Частичную реставрацию объекта культурного наследия планируют завершить в конце сентября.

Во Владимирской области «Усадьбу Носовых» отремонтируют за 2,5 млн рублей. Частичную реставрацию объекта культурного наследия планируют завершить в конце сентября.Подрядчика определят в течение месяца. Дата окончания приёма заявок на электронный аукцион - 9 июня. Стоимость работ оценивается в 2,5 млн рублей. Строители должны будут обновить перекрытия и кровлю.Особняк под названием «Усадьба Носовых. Дом с лавкой» возведён в Гороховце во второй половине 19-го века. Сейчас в здании расположена школа-интернат.