Во Владимирской области вынесен приговор женщине, убившей своего сожителя. Установлено, что 7...

Во Владимирской области вынесен приговор женщине, убившей своего сожителя.Установлено, что 7 декабря прошлого года жительница деревни Губино отдыхала у себя дома (в квартире), где распивала спиртное вместе с сожителем.В какой-то момент произошла ссора. И когда мужчина лежал на диване, обвиняемая в ярости схватила нож и нанесла ему не менее 2-х ударов ножом в живот.Осознав, что наделала, женщина вызвала скорую помощь. И пока ждала бригаду медиков, пыталась остановить кровь одеялом. Но в результате мужчина всё равно скончался.Обвиняемая вину в совершённом преступлении признала. Уголовное дело было направлено в Селивановский районный суд.Учтя явку с повинной, признание вины и раскаяние в содеянном, активное способствование раскрытию преступления и пр., виновной назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил.Фото: pxfuel.com