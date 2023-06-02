Учреждение лично посетил зампрокурора области Андрей Жугин.

Во владимирском лагере «Икар» прокуроры выявили массовые нарушения. Учреждение лично посетил зампрокурора области Андрей Жугин.Вместе с ним на базу отдыха приехали Роспотребнадзор и МЧС. Контролёры нашли на территории опасные предметы: камни, торчащие трубы и необработанные пни. В корпусах повреждён пол, тумбочки сломаны, а пожарные рукава не подключены к источнику воды.Директору предложили устранить замечания. Прокуратура пообещала проконтролировать процесс.