Уроженца Калининграда обвиняют в нарушении правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека. ДТП произошло на трассе М-7 Волга, в Собинском районе. По версии следствия,

Уроженца Калининграда обвиняют в нарушении правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека. ДТП произошло на трассе М-7 Волга, в Собинском районе. По версии следствия, мужчина двигался на грузовике с полуприцепом. Впереди него остановился легковой автомобиль. Обвиняемый попытался перестроиться на соседнюю полосу слева, и задел полуприцепом отбойник, а потом врезался в багажник легковушки. От удара