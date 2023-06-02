Уроженца Калининграда обвиняют в нарушении правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека. ДТП произошло на трассе М-7 Волга, в Собинском районе еще 17 января

Уроженца Калининграда обвиняют в нарушении правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека. ДТП произошло на трассе М-7 Волга, в Собинском районе еще 17 января прошлого года. По данным, мужчина двигался на грузовике с полуприцепом. Впереди него остановился легковой автомобиль. Водитель фуры попытался перестроиться на соседнюю полосу слева, и задел полуприцепом отбойник, а потом врезался