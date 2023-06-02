Второй Фестиваль уличных театров пройдет в Суздале в июне. После выдающегося успеха первого...

Второй Фестиваль уличных театров пройдет в Суздале в июне.После выдающегося успеха первого фестиваля 17 июня в Суздале пройдёт II Всероссийский фестиваль уличных театров.Весть город станет театром под открытым небом с большими и малыми площадками. На них будут представлены спектакли в разнообразных жанрах, а также другие театральные фомы, музыкальные и кукольные представления. Зрителей ждут музыкальный театр, буффонада, драма, театр кукол, цирковое искусство, импровизации, сообщает министерство культуры ВО.На сегодня заявлено 37 коллективов-участников, 7 из них - из Владимирской области.