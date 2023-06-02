Причина - всё та же, что и при ковиде - безопасность избирателей.

Выбирать депутатов Законодательного собрания Владимирской области будут несколько дней. Об этом рассказали в Облизбиркоме.Как пояснил председатель комиссии Вадим Минаев, точные временные рамки пока не определены, но это будет два или три дня. Единая дата - 10 сентября. К ней могут добавить дополнительные - 8 и 9 числа. Причина - всё та же, что и при ковиде - безопасность избирателей.Добавим, что во второй половине месяца решится вопрос об использовании в регионе дистанционного электронного голосования.