Центр для животных, который администрация Пекшинского поселения обязала построить забор вокруг своей территории, приступил к выполнению требований управленцев. Но после того, как большая

Центр для животных, который администрация Пекшинского поселения обязала построить забор вокруг своей территории, приступил к выполнению требований управленцев. Но после того, как большая часть забора была установлена, вдруг появились дорожники и заявили, что забор мешает строительству дороги, и теперь его надо снести. Напомним, что в апреле этого года «Дом северной собаки» получил ряд претензий от