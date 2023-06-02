Как установили прокуроры, в городе оружейников мужчина арендовал помещения в продуктовом магазине и кафе. Там он установил игровые автоматы с соответствующими программами. Доступ к

Как установили прокуроры, в городе оружейников мужчина арендовал помещения в продуктовом магазине и кафе. Там он установил игровые автоматы с соответствующими программами. Доступ к терминалам имел любой горожанин. Для начала игры достаточно было опустить наличные в купюроприемник. За два месяца злоумышленник заработал 143 тысячи рублей. Уголовное дело направлено в Ковровский городской суд для рассмотрения по