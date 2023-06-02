Жителя Мурома, который организовал взрыв на несанкционированном митинге, отправили лечиться. Как...

Жителя Мурома, который организовал взрыв на несанкционированном митинге, отправили лечиться.Как сообщает «ТАСС», Второй Западный окружной военный суд прекратил уголовное преследование и отправил на принудительное лечение жителя Мурома. Известно, что мужчина не хотел вакцинироваться от COVID-19 и запланировал теракт на несанкционированном митинге.«В ходе судебного следствия установлено, что он страдает хроническим психическим расстройством. Суд пришел к решению, что он нуждается в направлении на принудительное лечение в медицинскую организацию...", - сказал собеседник агентства «ТАСС».В суде пояснили, что мужчина отказался вакцинироваться, из-за чего его не допустили на практику на заводе. После этого он и устроил взрыв.Уточняется, что мужчина обвинялся по ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК РФ («подготовка к совершению террористического акта»). Он признал свою вину, но отказался от дачи показаний, сославшись на ст. 51 Конституции России.Экспертиза установила, что заготовленные им самодельные устройства представляли угрозу, однако взрывчатое вещество в них отсутствовало.Фото: pxfuel.com