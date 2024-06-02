Пора отпусков: эксперт Роспотребнадзора рассказал владимирцам, чего следует опасаться в...

"Пора отпусков": эксперт Роспотребнадзора рассказал владимирцам, чего следует опасаться в путешествиях и как себя защититьВас ждет отпуск и долгожданная поездка к теплому морю? Согласитесь, хочется провести это время с удовольствием и максимальной пользой для здоровья. Неожиданная болезнь может испортить путешествие. Потерять даже один-два дня отдыха очень обидно, а если проблема серьезная, то можно и весь отпуск провести в больнице.Ведущий эксперт, руководитель группы научной и информационной поддержки лечебно-профилактических учреждений Центра молекулярной диагностики CMD ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев рассказывает, чего следует опасаться в путешествиях и как себя защитить.Что можно и нужно сделать заранее?Еще на этапе планирования отдыха необходимо уточнить в территориальных органах Роспотребнадзора или у туроператора информацию об эпидемиологической ситуации в стране планируемого пребывания и потенциальных угрозах. Если вы направляетесь в экзотические страны – помните о вакцинации от опасных тропических инфекций.Существуют обязательные прививки, без которых в ряд государств вас просто не пустят (прежде всего в страны, неблагополучные по желтой лихорадке). Есть страны, где прививки не являются обязательными, но крайне желательны в связи с неблагоприятной инфекционной обстановкой по брюшному тифу, столбняку, вирусному гепатиту А, менингококковой инфекции и другим. А для профилактики малярии необходимо до выезда в эндемичные страны Африки, Юго-Восточной Азии, Южной Америки начать прием противомалярийных препаратов.Итак, вы уже в аэропорту и готовитесь к вылетуАэропорт, как и любой другой транспортный узел, может стать источником инфицирования разными инфекционными возбудителями. Самыми опасными местами являются кабинки на пунктах досмотра и багажные лотки. Но и в самолете можно ожидать неприятностей. На поверхностях, окружающих сидящего в кресле пассажира, можно обнаружить огромное количество самых разных микроорганизмов. А больше всего микробов – на откидных столиках и в кармашке, расположенном на кресле впереди (именно там, кроме журналов и инструкций, часто обнаруживаются остатки еды, использованные салфетки и прочий мусор). Также идеальное место для размножения различных микробов – туалет (и унитаз, и постоянно мокрая раковина).Как избежать неприятностей во время перелета?Отправляясь в полет, имейте при себе антибактериальные салфетки или гель. Никогда не берите пищу немытыми (или не обработанными салфетками) руками. Как можно реже прикасайтесь к лицу (особенно ко рту и носу). Откидной столик, ручки кресел обязательно протрите влажными дезинфицирующими салфетками. Пользуйтесь ими и при открывании/закрывании двери туалета, а после его посещения протрите руки. При посещении туалета закрывайте крышку унитаза перед включением смыва, чтобы вирусы и бактерии не «разлетелись» в ограниченном пространстве. А лучше всего вообще во время перелета не пользоваться туалетом (или делать это как можно реже).С какими пищевыми инфекциями можно встретиться в путешествии?Чаще всего это «болезни грязных рук» (название говорит само за себя), которые в быту именуются «пищевым отравлением». При этом так называют и пищевую токсикоинфекцию (ПТИ), и острую кишечную инфекцию (ОКИ). У них одна отправная точка – употребление некачественных продуктов питания, да и симптомы схожи – рвота, диарея, интоксикация. Однако механизмы развития заболеваний различаются.Острая кишечная инфекция: размножение патогенных микроорганизмов происходит в человеческом организме. Распространенные возбудители ОКИ: сальмонелла, кишечная палочка, шигелла (возбудитель дизентерии), норо- и ротавирусы.Пищевая токсикоинфекция (истинное пищевое отравление): в организм человека попадают уже «готовые» микроорганизмы, которые размножились и обсеменили продукты при их неправильном хранении и нарушениях технологии обработки. Распространенные возбудители ПТИ: энтерококки, стафилококки, кишечная палочка, аспергиллы и другие.Опасности «шведского стола»И вот вы на месте, в отеле, в котором питание организовано по системе «шведский стол» – еда выставлена на общих столах, и каждый берет, что хочет. Какие блюда могут быть наиболее опасны, а что можно есть смело, не опасаясь последствий?Салаты, особенно с майонезом и сметаной, – блюда скоропортящиеся и самые опасные в плане размножения бактерий. Лучше есть салаты с растительным маслом, с уксусом, они вполне могут храниться при комнатной температуре.Молочные продукты (творог, сметана, йогурты) могут быть опасными в инфекционном отношении, если их кладут из общей посуды. Лучше брать молочные продукты в фабричной упаковке, герметичной, на которой есть срок годности.Соусов в общей посуде тоже лучше избегать. Самый оптимальный вариант – индивидуальная упаковка. Но если соус стоит в закрытой упаковке, из которой его нужно выдавливать или наливать через трубочку, то его можно есть. Однако помните, что добавление соусов чаще всего увеличивает калорийность блюд.Если мясные и рыбные блюда – свежие, приготовлены и хранятся с соблюдением норм санитарной безопасности, то вероятность отравления минимальна.Десерты – благотворная среда для размножения различных микроорганизмов. Поэтому творожные десерты, пирожные с кремом и другие можно есть только при полной уверенности в их свежести.Фрукты лучше брать целыми, а не нарезанными. Немытая (или плохо промытая) зелень может стать источником передачи возбудителей острых кишечных инфекций (как вирусов, так и бактерий) и некоторых глистных заболеваний (гельминтозов). Кроме того, в немытой зелени могут присутствовать различные химикаты и остатки удобрений, которыми обрабатывались.Как быть с водой?Про нее нужно сказать отдельно. Именно водный путь передачи различных инфекций чаще всего регистрируется в странах с жарким климатом и неудовлетворительной гигиенической обстановкой. А это различные кишечные инфекции вирусной и бактериальной природы, вирусные гепатиты А и Е, энтеровирусная инфекция, холера, брюшной тиф, паратифы, лептоспироз, туляремия, бруцеллез, полиомиелит, различные гельминтозы и другие. Поэтому не используйте лед, приготовленный из сырой воды; пейте только гарантированно безопасную воду (в фабричной упаковке, кипяченую), ее же используйте для гигиенических процедур (умывания, чистки зубов).Чем перекусить на пляже?Лучше взять перекус с собой – например, помытые фрукты. У разносчиков еды на пляже не стоит ничего покупать. Даже безопасная на первый взгляд вареная кукуруза может стать источником серьезного пищевого отравления. Ведь варят ее, как правило, утром, а потом продавец целый день ходит с ней по пляжу под палящим солнцем.Отравиться можно и мороженым. Ведь оно безопасно до тех пор, пока хранится при низкой температуре. Но стоит ему подтаять, микробы начинают быстро размножаться. Поэтому никогда не покупайте подтаявшее или повторно замороженное лакомство.Если вы вышли на прогулку в городПомните, что в жару при неправильном хранении практически любые готовые блюда и кулинарные изделия становятся опасными уже через 2–3 часа. Поэтому по возможности не пользуйтесь услугами местных кафе и не пробуйте незнакомые продукты, не покупайте еду на рынках и лотках. Безопасно для здоровья можно перекусить продуктами, не портящимися в жару и которые можно приобрести в любом месте, – печеньем, орешками и другими. Но только в фабричной упаковке.Итак, что делать, чтобы долгожданный отдых стал максимально безопасным?Употребляйте только ту пищу, в качестве которой вы уверены.Пейте гарантированно безопасную воду и напитки.В случае необходимости приобретайте продукты в фабричной упаковке в специализированных магазинах.ВАЖНО ЗНАТЬ!Обычное мытье рук с мылом – самый эффективный (и самый дешевый) способ защиты от множества инфекционных заболеваний, даже от смертельно опасных. При этом имеет значение не только определенное обеззараживающее действие непосредственно мыла, но также механическое и тепловое воздействие струи воды. Если нет возможности помыть руки, то следует использовать различные дезинфицирующие средства – антибактериальные салфетки, дезинфицирующий гель для рук. В крайнем случае можно применить любой спиртосодержащий раствор (одеколон, крепкие алкогольные напитки, аптечные настойки).Что делать, если болезнь все-таки настигла?Заболевшему нужно сделать промывание желудка – дать выпить мелкими глотками 4–5 стаканов воды, после чего вызвать рвоту, надавливая на корень языка пальцем или гладким предметом. После промывания желудка дать активированный уголь или любой энтеросорбент и обеспечить обильное питье. Все дальнейшие лечебные мероприятия – только по назначению врача.Фото: fusion brain, платформа для генерации изображений