Как выглядят эксклюзивные монеты с изображением достопримечательностей Владимирской...

Как выглядят эксклюзивные монеты с изображением достопримечательностей Владимирской области?Путешествие по родному краю вместе с...монетами. Посвященными нашей, Владимирской земле.Областная научная библиотека совместно с Банком России реализует специальный видео-проект. Новый выпуск посвящен монетам с изображением самого узнаваемого символа областного центра - Золотых ворот, объекта всемирного наследия ЮНЕСКО.Одна из монет выпущена в 1995 году. Номиналом - три рубля. Она сделана из серебра, тираж ограниченный - 30 тысяч экземпляров. В центре - двуглавый орел художника Ивана Билибина. На реверсе - Золотые ворота и герб города.Еще одна монета - 2008 года. И такая, вполне вероятно, залежалась у кого-то в кошельке или в копилке. Ее тираж - 5 миллионов.Наталья Верба, эксперт владимирского отделения "Банка России":- На реверсе в центре диска Золотые ворота на фоне панорамы города. Слева вверху - герб города Владимира. Справа - Успенский собор со звонницей. По окружности надпись. Вверху - древние города России, внизу - Владимир. Монета была отчеканена на московском и Санкт-Петербургском монетном дворах.