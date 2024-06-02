Сейчас в регионе находится 1829 тракторов.

Во Владимирской области продолжается активная посевная кампания, в рамках которой сельскохозяйственные предприятия активно используют современную сельскохозяйственную технику. На начало текущего года в крупных и средних сельскохозяйственных организациях 33 регионов насчитывалось 1829 тракторов и 433 комбайна различных типов.Из общего числа техники 145 единиц были приобретены в прошлом году, что превышает показатели 2022 года почти на 30%. По коэффициенту обновления тракторов Владимирская область в 2023 году стала лидером в Центральном федеральном округе, как сообщает Владимирстат.