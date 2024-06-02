Музыкальные выходные: владимирцы смогут насладиться летними концертами на смотровых площадках...
"Музыкальные выходные": владимирцы смогут насладиться летними концертами на смотровых площадках города
В летние выходные жители и гости города Владимира смогут насладиться музыкой различных направлений и жанров, познакомиться ближе с творчеством любимых артистов и получить заряд положительных эмоций.
В рамках летних концертов на открытых площадках своими выступлениями порадуют: Ансамбль народной музыки «Вишенка», Музыкальный театр «Разгуляй», Камерный хор «Распев», а также Городской духовой оркестр. Администрация города Владимира представила афишу музыкальных мероприятий на июнь, июль и август.
График выступлений коллективов в июне:
02 июня 16.00 — Городской духовой оркестр (смотровая площадка на ул.Георгиевской);
09 июня 17.00 — Ансамбль народной музыки «Вишенка» (смотровая площадка на ул.Георгиевской);
23 июня 17.00 — Камерный хор «Распев» (смотровая площадка на ул.Георгиевской);
30 июня 18.00 — Музыкальный театр «Разгуляй» (смотровая площадка на ул.Георгиевской).
График выступлений коллективов в июле:
06 июль 17.00 — Камерный хор «Распев» (смотровая площадка на ул.Георгиевской);
07 июля 18.00 — Музыкальный театр «Разгуляй» (смотровая площадка на ул.Георгиевской);
07 июля 12.00 — Ансамбль народной музыки «Вишенка» (Центральный парк культуры и отдыха).
График выступлений коллективов в августе:
10 августа 16.00 — Городской духовой оркестр (смотровая площадка на ул.Георгиевской);
24 августа 17.00 — Ансамбль народной музыки «Вишенка» (смотровая площадка на ул.Георгиевской);
25 августа 18.00 — Музыкальный театр «Разгуляй» (смотровая площадка на ул.Георгиевской).
Фото: администрация города Владимира