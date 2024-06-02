Перед работником муниципального учреждения во Владимире погашена задолженность по заработной...

Перед работником муниципального учреждения во Владимире погашена задолженность по заработной платеПрокуратурой города Владимира проведена проверка исполнения законодательства об оплате труда в деятельности учреждения областного центра, осуществлявшего деятельность в сфере организации общественного питания.В пресс-службе надзорного ведомства пояснили, что работнику учреждения с мая 2023 года не выплачивалась заработная плата и общая сумма задолженности превысили 180 тысяч рублей.Прокуратурой в адрес руководителя предприятия внесено представление с требованием погасить имеющуюся задолженность.В настоящее время задолженность перед работником погашена в полном объеме.Фото: fusion brain, платформа для генерации изображений