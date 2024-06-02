Перед работником муниципального учреждения во Владимире погашена задолженность по заработной...
Перед работником муниципального учреждения во Владимире погашена задолженность по заработной плате
Прокуратурой города Владимира проведена проверка исполнения законодательства об оплате труда в деятельности учреждения областного центра, осуществлявшего деятельность в сфере организации общественного питания.
В пресс-службе надзорного ведомства пояснили, что работнику учреждения с мая 2023 года не выплачивалась заработная плата и общая сумма задолженности превысили 180 тысяч рублей.
Прокуратурой в адрес руководителя предприятия внесено представление с требованием погасить имеющуюся задолженность.
В настоящее время задолженность перед работником погашена в полном объеме.
Фото: fusion brain, платформа для генерации изображений