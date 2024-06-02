В Меленках ликвидированы несанкционированные свалки На территории города Меленки выявлены ряд...

В Меленках ликвидированы несанкционированные свалкиНа территории города Меленки выявлены ряд несанкционированных мест размещения отходов, расположенных вблизи контейнерных площадок. Прокуратурой проведена проверка."Сами площадки находились в заваленном мусором состоянии, отходы размещались и непосредственно на почве, что создавало угрозу её загрязнения, причинения вреда окружающей среде, нарушало право граждан на благоприятную среду проживания", - рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.В итоге, по фактам выявленных нарушений прокуратурой района директору МКУ «Управление городское хозяйство», генеральному директору «ЭКО-транс» внесены представления.Кроме того, прокурором в отношении должностного лица МКУ «Управление городское хозяйство» возбуждено дело об административном правонарушении.После вмешательства прокурора несанкционированные свалки ликвидированы.Контейнерные площадки приведены в надлежащее состояние.Фото: пресс-служба областной прокуратуры