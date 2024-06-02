В Петушинском районе задержан местный житель, подозреваемый в совершении серии велокраж
В мае 2024...
В Петушинском районе задержан местный житель, подозреваемый в совершении серии велокраж
В мае 2024 года в Петушинском районе сотрудниками уголовного розыска задержан 35-летний местный житель, подозреваемый в серии краж велосипедов.
В настоящее время полицейскими доказана причастность мужчины к четырем кражам.
Как рассказали в пресс-службе УМВД по Владимирской области, в конце апреля - начале мая фигурант целенаправленно похищал велосипеды, оставленные владельцами в подъездах жилых домов, расположенных в городе Покров.
Кусачками злоумышленник повреждал трос, которым велосипед был пристегнут к перилам и «отгонял» чужой транспорт к себе домой, в дальнейшем продавал по заниженной стоимости.
Таким образом мужчине удалось продать три украденных велосипеда, четвертый изъяли сотрудники полиции. Общий материальный ущерб, причиненный собственникам превысил 100 000 рублей.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело.
Подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Фото: fusion brain, платформа для генерации изображений