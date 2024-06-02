В Петушинском районе задержан местный житель, подозреваемый в совершении серии велокраж В мае 2024...

В Петушинском районе задержан местный житель, подозреваемый в совершении серии велокражВ мае 2024 года в Петушинском районе сотрудниками уголовного розыска задержан 35-летний местный житель, подозреваемый в серии краж велосипедов.В настоящее время полицейскими доказана причастность мужчины к четырем кражам.Как рассказали в пресс-службе УМВД по Владимирской области, в конце апреля - начале мая фигурант целенаправленно похищал велосипеды, оставленные владельцами в подъездах жилых домов, расположенных в городе Покров.Кусачками злоумышленник повреждал трос, которым велосипед был пристегнут к перилам и «отгонял» чужой транспорт к себе домой, в дальнейшем продавал по заниженной стоимости.Таким образом мужчине удалось продать три украденных велосипеда, четвертый изъяли сотрудники полиции. Общий материальный ущерб, причиненный собственникам превысил 100 000 рублей.В отношении мужчины возбуждено уголовное дело.Подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Фото: fusion brain, платформа для генерации изображений