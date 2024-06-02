Суд признал мужчину виновным в убийстве его знакомого.

В ходе следствия установлено, что ночью с 29 на 30 декабря 2023 года пострадавший был в гостях у фигуранта и его сожительницы. Во время распития спиртосодержащих напитков между подсудимым и его дамой произошла ссора, а гость выбрал сторону женщины.Фигурант взял нож и ударил пострадавшего в спину, от чего тот умер на месте. После сожительница вызвала полицию, а подсудимый – скорую помощь. Суд вынес приговор виновному в виде восьми лет и шести месяцев в тюрьме строгого режима.