В Суздале строительство новой поликлиники идет в соответствии с установленными сроками Благодаря...

В Суздале строительство новой поликлиники идет в соответствии с установленными срокамиБлагодаря реализации региональной программы "Модернизация первичного звена здравоохранения» нацпроекта "Здравоохранение" в Суздале появится поликлиника для взрослых на 350 посещений в смену.Медицинское учреждение состоит из трёх этажей, включая цокольный (его отдадут под технические нужды). Работы начались в марте 2023 года, завершатся осенью 2024 года."Строительство идет в соответствии с установленными сроками. Уже возведена коробка здания, выполнен монтаж газобетонных блоков внешних стен, залит пол. Установлены бетонные колонны и межэтажные перекрытия. Выполнена укладка парапетов и фронтов внутренних перегородок из кирпича чердачного помещения. Начинаются работы по установке кровли. Впереди отделка помещений (на 1-ом этаже уже выполнена штукатурка стен), прокладка инженерных коммуникаций, монтаж системы электроснабжения и вентиляции", - рассказали в Минздраве Владимирской областиВ новом здании поликлиники разместятся 7 терапевтических участков, акушер-гинеколог, хирург, психиатр-нарколог, оториноларинголог, офтальмолог, невролог, фтизиатр и онколог.Лицензия на медицинскую деятельность новой поликлиники должна быть получена до конца года.Фото: Минздрав Владимирской области