Владимирские спортсмены стали победителями и призерами Кубка России по танцам с собаками Кубок...

Владимирские спортсмены стали победителями и призерами Кубка России по танцам с собакамиКубок России по танцам с собаками (вид спорта «спортивно прикладное собаководство») состоялся в деревне Горки Сухаревские Московской области. Об этом сообщили в Министерстве спорта Владимирской области.Участие приняли 69 танцевальных пар из Санкт-Петербурга, Москвы, а также Московской, Архангельской, Рязанской и Владимирской областей, Ханты-Мансийского автономного округа — Югры, Липецкой и Самарской областей.Владимирские спортсмены Мирошкина Дина и шелти Дитмар Тауриель стали победителями класса «Дебют фристайл».Никищенко Елена и бордер колли Блэк Черри Кола заняли 4 место в классе «Мастер Фристайл», а Мирошкина Дина и пиренейская горная собака Добрыня - Владимирский богатырь в классе «Открытый НТМ» - 5 место.Фото: Министерство спорта Владимирской области