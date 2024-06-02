Во Владимире представлен список самых высокооплачиваемых вакансии мая Во Владимире в мае больше...

Во Владимире представлен список самых высокооплачиваемых вакансии маяВо Владимире в мае больше всего готовы платить водителю категории «Е». Компания специализируется на оптовой торговле зерном. Сотруднику предлагают зарплату от 120 до 200 тыс. рублей.Второе место занимает вакансия проектировщика систем электроснабжения. Будущему сотруднику обещают оплату от 100 тыс. рублей.На третьем месте — вакансия менеджера по ипотечному кредитованию в банке. Сотруднику готовы платить от 80 тыс. рублей, обещают премии, полис ДМС и компенсацию расходов на абонемент в спортзал, детский отдых и изучение английского языка.Также в рейтинг вошла вакансия сборщика деревянных конструкций. Сотруднику предлагают оплату от 76 тыс. рублей.Замыкает рейтинг вакансия заместителя директора по лечебной части. Ему обещают зарплату от 75 тыс. рублей.Рейтинг вакансий опубликовал сервис "Суперджоб".Напомним, что год назад (в марте 2023 года) во Владимирской области самой доходной оказалась работа в производстве.Фото: fusion brain, платформа для генерации изображений, сервис "Суперджоб"