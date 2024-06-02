Во Владимирской области приставы разыскали мужчину, задолжавшего алименты более 1 миллиона...

Во Владимирской области приставы разыскали мужчину, задолжавшего алименты более 1 миллиона рублейПо информации УФССП России по Владимирской области, местный житель был обязан выплачивать 1/4 от ежемесячного дохода на содержание сына 2008 г.р.Из-за отсутствия своевременных алиментных платежей в пользу ребенка, образовалась задолженность более 1 млн. рублей. Должник уклонялся от встреч с судебным приставом-исполнителем, установить его местонахождение не удавалось, в результате чего он был объявлен в розыск.Мать 45-летнего алиментщика прочитала информацию на сайте одного из телеканалов и сопоставила размещенные там биометрические данные со своим сыном. Женщина поняла, что в розыске числится именно он. В этот же день женщина явилась на прием к судебным приставам и сообщила его номер телефона.После этого мужчину доставили к судебному приставу-исполнителю. В отношении него составили протокол и предупредили об уголовной ответственности. Судебные приставы провели комплекс необходимых мер с найденным алиментщиком и вручили требования о постановке на учет в Центр занятости населения, чтобы из получаемого пособия выплачивать алименты.Исполнение должником решения суда об уплате алиментов на содержание несовершеннолетнего сына находится на контроле судебных приставов УФССП России по Владимирской области.На сегодняшний день во Владимирской области разыскивается 625 человек, не желающих добровольно возвращать долги. Количество разыскиваемых неплательщиков понемногу сокращается.Фото: УФССП по Владимирской области