В деревне Ваулово во время проверки обнаружили ряд нарушений.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Владимирской области, в ходе проверки в деревне Ваулово нашли ряд нарушений. Совместно с Государственной инспекцией безопасности дорожного движения ОМВД по Кольчугинскому району был проведён осмотр транспортного сообщения с сельским населённым пунктом.Надзорное ведомство установило факт того, что часть полотна состоит из щебёнки, остальная и вовсе не имеет твёрдого покрытия. В случае ливня большую часть дороги затопит, что может привести к препятствию проезда аварийных служб и различным ДТП.Главе районной администрации внесено представление с требованием исправить все нарушения, однако работы не были начаты. На данный момент исковое заявление направлено в суд.