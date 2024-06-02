38 пациентов в этом году перевозили в медучреждения региона на вертолете. Чаще всего больных эвакуируют в Гусь-Хрустальный и Муромский районы, рассказали в пресс-службе правительства.

38 пациентов в этом году перевозили в медучреждения региона на вертолете. Чаще всего больных эвакуируют в Гусь-Хрустальный и Муромский районы, рассказали в пресс-службе правительства. Пациентов отвозили в ОКБ Владимира, в НМИЦ гематологии, НМИЦ имени Шумакова, Приволжский медуниверситет, НМИЦ имени Вишневского, Федеральный научно-клинический центр реаниматологии и реабилитологии и другие медцентры Москвы и Московской области. Среди 38