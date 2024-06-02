В городе Суздаль появится поликлиника для взрослых, рассчитанная на 350 посещений в смену.

Как сообщает пресс-служба Минздрава Владимирского региона, в городе Суздаль с марта 2023 года идёт строительство медицинского учреждения. Примерный завершение работ планируется на осень 2024 года.Сейчас уже поставлены внешние стены строения и залит пол, также построены колонны, перекрытия между этажами и уложены парапеты. В скором времени будет установлена крыша и проложены системы коммуникаций, электроснабжения и вентиляции. Получение лицензии планируется на конец 2024 года.