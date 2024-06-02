С мая этого года житель Покрова совершил серию краж.

По информации пресс-службы УМВД по Владимирскому региону, с мая 2024 года была совершена серия краж велосипедов. Обвиняемый житель покрова целенаправленно заходил в подъезды, убирал привязь и угонял транспорт к себе домой.Таким образом фигурант сбыл три велосипеда, а последний конфисковали сотрудники правоохранительных органов. Ущерб оценен на сумму более 100 тысяч рублей. Подозреваемый заключён под стражу, идут следственные и иные процессуальные мероприятия по делу об уголовной ответственности.