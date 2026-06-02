По ночной трассе в дождливую погоду едет некий человек. Вдруг видит он — на обочине кто-то голосует. Остановился, посадил пассажира. Пассажир:
— Спасибо вам! Остановились, не побоялись. Знаете, я — хирург-офтальмолог. Вижу, у вас один глаз стеклянный. Если бы был донор, то я сделал бы вам операцию прямо сейчас.
И тут, как по заказу, в дерево влетает «Мерс». Врач меняет стеклянный глаз водителя на глаз покойника и они уезжают. Утром в полиции:
— Слышал, вчера ночью «Мерс» в дерево влетел?
— Ну да. Тут ещё все гадают, как погибший вообще мог ездить с двумя стеклянными глазами!
еще анекдот!